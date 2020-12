Hollywood homicide è il film stasera in tv martedì 22 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hollywood homicide film stasera in tv: cast

La regia è di Ron Shelton. Il cast è composto da Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood, Isaiah Washington, Lolita Davidovich, Keith David, Master P, Dwight Yoakam, Martin Landau.

Hollywood homicide film stasera in tv: trama

Joe Gavilan (Harrison Ford) è un detective della squadra omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Per arrotondare lo stipendio e pagare gli alimenti alle ex mogli, lavora in nero da qualche anno come agente immobiliare. Il suo attuale compagno è KC Calden (Josh Hartnett), un investigatore molto più giovane, che insegna yoga e sogna di diventare un attore. Sebbene i due siano brillanti detective, le loro attività extra lavorative finiscono per interferire negativamente con la loro vita professionale.

Una sera, durante un rave party, due uomini mascherati irrompono in un locale molto in voga della città e uccidono i quattro membri del gruppo rap H2OKlick. Il caso viene affidato a Gavilan e Calden, che iniziano a indagare sulle minacce che il gruppo rap aveva ricevuto da Antoine Sartain, un potente magnate della musica hip hop, ben noto alla polizia di Los Angeles…

Hollywood homicide streaming

Hollywood homicide streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hollywood homicide film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

