Hotel Transylvania 2 è il film stasera in tv giovedì 31 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hotel Transylvania 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Genndy Tartakovsky. Il cast è composto da Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi.

Hotel Transylvania 2 film stasera in tv: trama

Il Conte Dracula e sua figlia Mavis, i coniugi Frankenstein, la famiglia di lupi mannari composta da Wayne e Wanda, Murray la mummia e Griffin, l’uomo invisibile, sono tornati. All’Hotel Transylvania le cose vanno benone soprattutto da quando Dracula ha aperto le porte dell’albergo anche agli ospiti umani. Intanto la famiglia del Conte si è allargata: Mavis ha avuto un bambino, Dennis. Drac adora il nipotino, che perà non manca di destare in lui qualche preoccupazione. Già, perchè Dennis, metà umano e metà vampiro, non si decide a mostrare segni “vampireschi”.

Così, quando Mavis parte per andare a trovare la famiglia di suo marito Johnny, Drac riunisce i suoi amici perché possano aiutarlo a sottoporre il nipotino a un corso formazione intensivo per mostri! I veri guai iniziano nel momento in cui Vlad, scontroso padre del Conte, organizza una riunione di famiglia all’hotel e scopre che gli umani sono i benvenuti nell’albergo e che, per di più, nelle vene del pronipote non scorre sangue puro!!!

Hotel Transylvania 2 streaming

Hotel Transylvania 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Hotel Transylvania 2 film stasera in tv: trailer

