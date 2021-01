Un Natale al Sud è il film stasera in tv domenica 3 gennaio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un Natale al Sud film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 2016

REGIA: Federico Marsicano

CAST: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Debora Villa, Barbara Tabita, Enzo Salvi, Loredana De Nardis, Simone Paciello, Riccardo Dose, Giulia Penna, Ludovica Bizzaglia, Paola Caruso, Giuseppe Giacobazzi

DURATA: 90 Minuti

Un Natale al Sud film stasera in tv: trama

Peppino Colombo (Massimo Boldi), carabiniere milanese, e l’amico napoletano Ambrogio (Biagio Izzo) decidono di passare le vacanze di Natale insieme in una località turistica. Con loro ci sono le due mogli Bianca e Celeste e i rispettivi figli Riccardo e Simone. Durante la vacanza i genitori scoprono che i loro ragazzi sono fidanzati con due coetanee, ma il problema è che non le hanno mai viste da vivo. Preoccupati per queste relazioni 2.0, le due coppie di genitori decidono di far partecipare Riccardo e Simone all’annuale ritrovo dei membri di Cupido 2.0, app che ha fatto “incontrare” e innamorare i quattro giovani. Per far funzionare il piano, però devono partecipare anche Peppino, Ambrogio e le mogli. Quello che ne seguirà sarà una vera e propria bolgia infernali che sfocerà in crisi coniugali e altri disastri relazionali. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Un Natale al Sud film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in Puglia, tra Polignano a Mare e Monopoli.

La sceneggiatura è scritta da Gianluca Bomprezzi e Paolo Costella.

Un Natale al Sud streaming

Un Natale al Sud streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un Natale Al Sud film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=jRrR8XuYMnw

