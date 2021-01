Piedipiatti è il film stasera in tv sabato 9 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Piedipiatti film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Tony Sperandeo, Victor Cavallo, Pino Ammendola, Antonio Ballerio, Angelo Bernabucci, Anna Benny, Roberto Della Casa, Norman Sanny, Luigi Petrucci, Mirella Falco, Giorgio Trestini.

Piedipiatti film stasera in tv: trama

Il film racconta la storia di una “strana coppia” di poliziotti: uno romano (Enrico Montesano) e l’altro milanese (Renato Pozzetto), che si ritrovano insieme ad indagare su un traffico di droga. Tra inseguimenti e risate i due comici giocano sui due modi diversi, ma complementari, di essere italiani.

Piedipiatti streaming

Piedipiatti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

