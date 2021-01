Kung Fu Panda 3 è il film stasera in tv sabato 23 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kung Fu Panda 3 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 17 marzo 2016

GENERE: Animazione, Azione, Avventura

ANNO: 2016

REGIA: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh

CAST doppiatori in lingua originale: Jack Black, Bryan Cranston, Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu, J.K. Simmons, Kate Hudson, James Hong, David Cross, Randall Duk Kim,

CAST doppiatori in Italiano: Fabio Volo, Francesco Vairano, Paolo Marchese, Roberto Draghetti, Francesca Fiorentini, Angelo Maggi

DURATA: 95 Minuti

Kung Fu Panda 3 film stasera in tv: trama

Po, adottato da un papà oca ritrova il padre biologico Li e insieme vanno nel luogo dove è nato, una specie di paradiso dei panda, una valle nascosta e segreta dove i due incontrano tanti personaggi divertenti. L’atmosfera è vivace ed esilarante, ma le cose non continuano ad essere così tranquille perché incombe una minaccia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kai, il potente spirito maligno, è riuscito a sfuggire al regno degli spiriti dove l’aveva esiliato il suo ex fratello di armi Oogway, ed ora vuole distruggere il palazzo di giada per carpire il “chi” (l’energia che è in ogni essere vivente) dei suoi nemici e poi distruggere tutta la vallata. Kai è il terrore di tutti gli abitanti della Cina e nessun maestro di kung fu riesce a sconfiggere il malvagio. Solo l’abilità e l’audacia di Po riusciranno ad insegnare ai suoi maldestri e ridanciani compagni panda i segreti delle arti marziali trasformandoli in una squadra di esperti lottatori pronti a fronteggiare il terribile Kai. LEGGI LA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Kung Fu Panda 3 film stasera in tv: curiosità

Il film di animazione di Jennifer Yuh Nelson e Alessandro Carloni è uscito negli Stati Uniti a gennaio 2016 con le voci di Jack Black, Dustin Hoffman, Randall Duk Kim, Angelina Jolie, Lucy Liu. In Italia la voce di Po è come nei due precedenti film di Fabio Volo, tra i doppiatori italiani anche Eros Pagni e Francesco Fiorentini.

Kung Fu Panda 3 è la prima produzione a dare vita a due film differenti, uno in inglese e l’altro in cinese mandarino, ma con la stessa storia e gli stessi personaggi.

Kung Fu Panda 3 streaming

Kung Fu Panda 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Kung Fu Panda 3 film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili