Un fantastico via vai film stasera in tv 30 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Un fantastico via vai è il film stasera in tv sabato 30 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un fantastico via vai film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 dicembre 2013

GENERE: Commedia

ANNO: 2013

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello

DURATA: 95 Minuti

Un fantastico via vai film stasera in tv: trama

I Nardi, Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, sono una tipica famiglia medio borghese tranquilla e normale. Per Arnaldo arriva improvvisamente un periodo di malinconia di quando era giovane e desidera fortemente avere la possibilità di tornare indietro nel tempo e rivivere quella spensieratezza perduta. Un giorno, per un equivoco, Anita crede che Arnaldo la tradisca, così lo scaccia di casa. In primis l’uomo tenta di spiegare che non si trattava di lui ma dell’amico Giovannelli. Poi però Arnaldo coglie questa occasione per reinventare la sua vita monotona. Va così a vivere insieme a quattro ragazzi ventenni e con loro comincia a rivivere gioie e paure della gioventù. I cinque coinquilini cominceranno così una bellissima avventura di convivenza dove si aiuteranno a vicenda.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un fantastico via vai film stasera in tv: curiosità

Nel film è presente una chiara citazione al film I Laureati, sempre di Pieraccioni del 1995. La scena è quella in cui Arnaldo e i ragazzi scappano dal ristorante con la scusa della gara di corsa per chi paga il conto.

Il film è stato girato ad Arezzo in Toscana.

La canzone originale del film Un Fantastico Via Vai è stata scritta e interpretata dal cantautore Colore (Mattia Pàttaro). Leonardo Pieraccioni è stato il regista del video ufficiale della canzoni a cui ha partecipato tutto il cast e la piccola Martina Pieraccioni.

Un fantastico via vai streaming

Un fantastico via vai streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un fantastico via vai film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili