Deadpool è il film stasera in tv domenica 31 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Deadpool film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 18 febbraio 2016

GENERE: Azione, Commedia, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: Tim Miller

CAST: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller, Gina Carano, Ed Skrein, Brianna Hildebrand

DURATA: 107 Minuti

Deadpool film stasera in tv: trama

Wade Wilson ex membro delle Forze Speciali, è in cerca di un modo per fermare il cancro che lo sta uccidendo e così ha aderisce al programma Arma X, lo stesso che ha trasformato Wolverine ( X-Men: le origini – Wolverine). Un incidente durante il processo sperimentale segreto e non autorizzato però gli consegna, assieme ad abilità inumane, anche una forma di pazzia e un umorismo demenziale. L’ex militare adotta un alter ego, Deadpool appunto, dotato di nuove abilità e di un macabro senso dell’umorismo, con il fine di scovare ed uccidere l’uomo che gli ha quasi distrutto la sua vita. La storia si dipana su un doppio canale tra negativo e positivo, tra durezza e cruda comicità. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Deadpool streaming

Deadpool streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Deadpool film stasera in tv:

