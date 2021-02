The Resident 2: trama episodi 26 febbraio 2021 su Rai 2

THE RESIDENT 2 EPISODI 26 FEBBRAIO 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 da venerdì 26 febbraio 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 2: trama episodi 26 febbraio 2021 su Rai 1

The Resident 2 episodio 16 Eventi avversi. Dopo quanto accaduto a Henry Barnett, salvo per miracolo, i medici uniscono le forze per far chiudere definitivamente la Quovadis. Mina e Devon si mettono in moto per trovare le prove che inchiodino Gordon Page. Nel frattempo, il dottor Bell scopre che Simon Ortiz, il vecchio portiere dell’ospedale, è gravemente malato. Farà di tutto per salvarlo, con l’aiuto di AJ e Conrad. Infine, un vecchio paziente di Alec, sprovvisto di assicurazione, arriva al pronto soccorso del Chastain. Il caso finirà per portare Alec a riflettere. Ha fatto la scelta giusta ad accettare di lavorare con Nic?

The Resident 2 episodio 17 Alto tradimento. Il dottor Abe Benedict, ex mentore di Austin e unica risorsa dei nostri all’interno della QuoVadis ha riportato gravi ferite in quello che sembrerebbe un tentato suicidio. Conrad e gli altri fanno il possibile per tenerlo in vita, mentre Marshall studia un piano per incastrare Gordon Page chiamando in causa l’FBI. Al Pronto soccorso arriva anche uno studente che ha contratto la mononucleosi le cui condizioni peggiorano preoccupantemente mettendo la sua vita a rischio. Per salvarlo occorre lo stesso macchinario che potrebbe salvare anche la vita di Benedict. Chi scegliere?

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Resident basta andare sull’hashtag ufficiale #TheResident, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

