SANREMO 2021 COME VOTARE. La 71° edizione del Festival della Canzone Italiana si terrà dal 2 al 6 marzo. Sono in totale 26 le canzoni dei Big in gara in questo Sanremo 2021, mentre sono 8 quelle delle Nuove Proposte. Vediamo di seguito quali sono le varie giurie che daranno una valutazione agli artisti in gara e come votare le canzoni attraverso il televoto. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2021

Sanremo 2021 regolamento votazioni: le giurie

In base dalle diverse serate, verranno chiamate a votare due giurie e il pubblico attraverso il televoto. La Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival. La Giuria Demoscopica è composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica. Infine l’ultimo giudice del Festival come sempre è il pubblico da casa con il televoto.

Sanremo 2021 televoto: come votare artisti e canzoni regolamento

Ma come si vota canzoni e artisti? Farlo è semplicissimo, infatti durante la diretta su Rai 1 si potrà televotare con due modalità: la prima chiamando il numero 894.001 da telefono fisso; la seconda inviando un SMS al 475.475.1 contenente il codice del cantante preferito come indicato da Claudio Baglioni al costo massimo di euro 0,51 per ogni voto espresso. Per il regolamento completo del televoto vi invitiamo a consultare il documento ufficiale QUI.

Sanremo 2021: le votazioni dei Big

PRIMA SERATA vota la Giuria Demoscopica

vota la Giuria Demoscopica SECONDA SERATA vota la Giuria Demoscopica

vota la Giuria Demoscopica TERZA SERATA votano musicisti e coristi componenti l’Orchestra del Festival.

votano musicisti e coristi componenti l’Orchestra del Festival. QUARTA SERATA vota la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web

vota la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web QUINTA SERATA prima fase votazione: Televoto. Poi avverrà l’esecuzione o riproposizione attraverso registrazione dell’ultima esibizione effettuata (o parte di questa) dei 3 Big più votati. Quindi avverrà l’ultima votazione mista: Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33%.

Sanremo 2021: le votazioni delle Nuove Proposte

PRIMA SERATA voto misto Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33%

voto misto Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33% SECONDA SERATA voto misto Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33%

voto misto Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33% TERZA SERATA non si esibiscono

non si esibiscono QUARTA SERATA Finale con votazione mista: Televoto 34% + Sala Stampa 33% + Giuria Demoscopica 33%

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Sanremo 2021: link utili