The Danish Girl film stasera in tv 30 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

The Danish Girl è il film stasera in tv domenica 30 maggio 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Danish Girl film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Biografico

ANNO: 2015

REGIA: Tom Hooper

CAST: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Sebastian Koch, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts

PAESE: Gran Bretagna, USA

DURATA: 120 Minuti

The Danish Girl film stasera in tv: trama

Siamo nella Danimarca dei primi anni del XX secolo. Einar è un giovane artista affermato sposato con Gerda Gottlieb, anche lei pittrice di talento, ma non famosa come il marito in quanto ancora alla ricerca di un suo stile e un suo linguaggio espressivo. Quando la modella di Gerda si assenta all’improvviso, la giovane donna trova la sua ispirazione nel ritrarre il marito con abiti femminili in sostituzione della ragazza. L’indossare gli abiti femminili scatena nell’animo di Einar una mutazione intima e potente dando il via ad una metamorfosi che lo trasformerà in Lili. Comincia così la parobola esistenziale di Einar Wegener verso una inesorabile trasformazione in Lili Elbe. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Danish Girl film stasera in tv: curiosità

Il film drammatico è tratto dal romanzo La Danese (2000) di David Ebershoff che a sua volta si ispirò per scrivere il libro alla prima storia di una transgender divulgata in occidente.

Protagonista della pellicola è Eddie Redmayne nei panni di Einar che per la sua interpretazione ha ricevuto la seconda candidatura di seguito come miglior attore protagonista agli Oscar 2016 (nel 2015 ha vinto per La Teoria Del Tutto).

Vera grande rivelazione della pellicola stata Alicia Vikander, che veste i panni della moglie Gerda per cui ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

The Danish Girl streaming

The Danish Girl streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Danish Girl film stasera in tv: trailer

