Chiudi gli occhi è il film stasera in tv giovedì 10 giugno 2021 in onda in seconda serata su Rai 2.

Chiudi gli occhi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: Chiudi gli occhi

DATA USCITA: 11/07/2018

GENERE: Drammatico, Thriller

NAZIONALITA’: USA, Thailandia

ANNO: 2016

REGIA: Marc Forster

CAST: Blake Lively, Yvonne Strahovski, Danny Huston

DURATA:

Chiudi gli occhi film stasera in tv: trama

Bangkok, Thailandia. Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e dipende in tutto e per tutto dal marito James (Jason Clarke). La sua vita è apparentemente molto felice, in cui l’handicap viene superato con serenità dall’amore con cui lui si prende cura della sua amata. Dopo anni di buio ora c’è la possibilità di recuperare la vista da un occhio, grazie ai progressi della medicina. L’intervento riesce pienamente e questo cambierà naturalmente la vita della coppia. Gina vede finalmente il mondo intorno a sé, e soprattutto vede se stessa. Si accorge di essere bella e nasce in lei una rinnovata voglia di vivere.

Chiudi gli occhi recensione

Il regista Forster si mette alla prova con uno stile visivo molto particolare per realizzare un thriller psicologico le cui premesse risultano però eccessivamente dilatate. Infatti lo spettatore, dopo aver subito il fascino delle nuove e particolari modalità di racconto visivo, comincia a sentire la pesantezza narrativa. Per quan to riguarde le performance degli attori grande professionalità ha di certo dimostrato Jason Clarke mentre Blake Lively conferma che oltre la bellezza ha ben altre doti.

Chiudi gli occhi film stasera in tv: curiosità

Questo film segna il ritorno alla regia di Marc Forster a tre anni di distanza dal film di zombie con Brad Pitt World War Z e prima del family movie Christopher Robin.

La Lively in molte scene ha dovuto portare lenti a contatto che le impedivano di vedere, in modo da rendere più realistica la sua interpretazione.

Chiudi gli occhi streaming

Chiudi gli occhi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Chiudi gli occhi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/xETccFpVqL4

