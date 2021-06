Philomena è il film stasera in tv sabato 12 giugno 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Stephen Frears ha come protagonisti Judi Dench e Steve Coogan. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Philomena film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 dicembre 2013

GENERE: Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Stephen Frears

CAST: Judi Dench, Steve Coogan, Charlie Murphy

DURATA: 98 Minuti

Philomena film stasera in tv: trama

Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. La famiglia la ripudia e la manda al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony un’ora sola al giorno. Dopo pochi anni però il bambino le viene sottratto e viene dato in adozione ad una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant’anni dopo, nel 2002, Philomena incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, che è stato silurato dall’establishment di Blair, a cui racconta la sua storia. Seppur inizialmente controvoglia, Martin accondiscende ad aiutare la vecchia donna e i due partono per gli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony. Gli ostacoli frapposti dall’istituzione religiosa saranno tanto cortesi quanto depistanti ma i due non si perdono d’animo.

Philomena film stasera in tv: curiosità

La pellicola narra una vicenda veramente accaduta.

Il film si basa sul racconto The Lost Child of Philomena Lee scritto da Martin Sixsmith, protagonista della vicenda.

Steve Coogan, che nel film interpreta Martin Sixsmith, è anche autore della sceneggiatura assieme a Jeff Pope.

La pellicola ha ricevuto diverse nomination ai maggiori premi internazionali tra cui Oscar, Golden Globes, BAFTA, SAGA. Inoltre alla Mostra del cinema di Venezia è stato premiato per la Migliore sceneggiatura e con il Queer Lion come miglior film con tematiche omosessuali & Queer Culture.

Philomena streaming

Philomena streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Philomena film stasera in tv: trailer

