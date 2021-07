La fidanzata di papà film stasera in tv 11 luglio: cast, trama, streaming

La fidanzata di papà è il film stasera in tv domenica 11 luglio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La fidanzata di papà film stasera in tv: cast

La regia è di Enrico Oldoini. Il cast è composto da Massimo Boldi, Simona Ventura, Biagio Izzo, Elisabetta Canalis, Enzo Salvi, Bruno Arena, Max Cavallari, Natalia Bush, Loredana De Nardis, Nino Frassica, Teresa Mannino, Aurora Quattrocchi, Martina Pinto, Davide Silvestri.

La fidanzata di papà film stasera in tv: trama

Barbara e Matteo sono una coppia italiana che vive in America, a Miami, dove gestiscono un ristorante. Sono innamorati e in attesa dell’arrivo di un bimbo. In prossimità della nascita del figlio arrivano all’improvviso i futuri nonni che piombano nelle loro vite in maniera decisamente ingombrante. Il padre di Matteo si chiama Massimo e gestisce un albergo a Cortina. E’ un uomo allegro, imprevedibile, a volte stralunato. Con lui vivono la figlia Lara e il cognato Eros, cuoco romano, sboccato e alla perenne ricerca di una donna.

Massimo è vedevo e anche se sembra vivere ricordo della moglie perduta, ama in segreto la Luminosa direttrice dell’Ancora. La madre di Barbara è Angela che vive a New York ed è proprietaria di una catena di ristoranti. Barbara è separata dal marito siciliano. Proprio mentre i due futuri genitori sono in aeroporto Barbara è colta da doglie e condotta in ospedale. Qui dà alla luce il suo bambino che è nero. Matteo sconvolto dal tradimento di Barbara, scappa con una sua ex . Ma la mamma Angela ha un segreto che potrebbe spiegare tutto..

La fidanzata di papà streaming

La fidanzata di papà streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La fidanzata di papà film stasera in tv: trailer

