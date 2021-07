Olimpiadi Tokyo 2020 dove vedere tutte le gare in diretta tv e streaming

OLIMPIADI TOKYO 2020 DOVE VEDERE. Dopo cinque anni di attesa, stanno finalmente per iniziare i XXXII Giochi Olimpici che si terranno dal 23 all’ 8 agosto. Ecco di seguito orari italiani e dove vedere tutte le gare in diretta tv, streaming e in differita. TUTTO SULLE OLIMPIADI DI #TOKYO2020

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Olimpiadi Tokyo 2020: date

La fiamma Olimpica, che ha viaggiato dal Brasile fino al Giappone, accenderà il braciere durante la suggestiva Cerimonia di Apertura che avrà luogo venerdì 23 luglio allo stadio Olimpico di Tokyo. Poi gli atleti delle 204 Nazioni partecipanti più due delegazioni inizieranno a darsi battaglia negli oltre 300 eventi sportivi in programma durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. Quindi calerà il sipario sempre allo stadio Olimpico l’ 8 agosto, con la Cerimonia di Chiusura, quando la fiamma Olimpica inizierà il suo viaggio verso i prossimi Giochi di Parigi 2024.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Olimpiadi Tokyo 2020: dove vedere le gare in tv

Le Olimpiadi Tokyo 2020 tornano sulla tv Nazionale: saranno infatti trasmesse in chiaro in esclusiva dalla Rai, che grazie a Raisport e a Rai Radio1, sarà in prima fila nel raccontare ogni risultato, ogni impresa, ogni podio azzurro. Un canale radiofonico, Radio1, che alternerà cronaca diretta, commenti, interviste, rubriche e pomeriggi musicali sempre con il fil rouge olimpico, e uno televisivo totalmente dedicato, Rai 2, che per due settimane sarà “rete olimpica”, in un’alternanza di eventi live, differite, repliche, high-lights, TG Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate. Un’offerta completa, fruibile in radio e in tv, solo sul Digitale Terrestre e Tivusat: saranno due settimane intense, e così dense di avvenimenti che perdersene anche solo uno sarebbe un peccato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Olimpiadi Tokyo 2020 streaming

Le Olimpiadi Tokyo 2020 streaming saranno visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Olimpiadi Tokyo 2020: gli orari italiani

Tokyo si trova a 8 ore in più di fuso orario rispetto all’Italia, quindi le competizioni avranno luogo quotidianamente a partire dalle 00:00 italiane fino alle 16 di pomeriggio circa. La Cerimonia di Apertura del 23 luglio, il cui inizio è previsto a Tokyo a fine pomeriggio, sarà trasmessa alle ore 13:00 italiane con l’accensione del braciere olimpico previsto 4 ore dopo.

Olimpiadi Tokyo 2020 sui social

Quest’anno i Giochi olimpici invernali saranno più social che mai. Infatti nei maggiori social networks sarà possibile seguire e commentare in diretta ogni gara attraverso gli hashtag ufficiali internazionali #Tokyo2020 #Tokyo2021 e #Olympics. Per noi italiani invece sarà possibile utilizzare l’hashtag #Olimpiadi. Gli account Twitter ufficiali sono @Tokyo2020 e il tradizionale @Olympics.

Per essere sempre aggiornato sui Giochi Olimpici segui le pagine Facebook:

Olimpiadi Tokyo 2020 News vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Olimpiadi Tokyo 2020: link utili