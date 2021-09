Avengers Age Of Ultron film stasera in tv 27 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Avengers Age Of Ultron è il film stasera in tv lunedì 27 settembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Avengers Age Of Ultron film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 aprile 2015

GENERE: Azione, Fantasy, Avventura

ANNO: 2015

REGIA: Joss Whedon

CAST: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Stellan Skarsgård, Cobie Smulders, Andy Serkis, Idris Elba, James Spader, Hayley Atwell, Paul Bettany, Don Cheadle, Thomas Kretschmann, Stan Lee

DURATA: 150 Minuti

Avengers Age Of Ultron film stasera in tv: trama

Una nuova epica avventura per i supereroi più potenti della Terra a tre anni di distanza dall’ultima impresa cinematografica. Iron Man, Captain America, Thor, l’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco sono chiamati all’azione quando Tony Stark cerca di avviare un programma, rimasto in sospeso, per il mantenimento della pace nel mondo e qualcosa va storto. Il destino del pianeta è in bilico e tocca proprio agli Avengers far fronte a una terribile minaccia. Tra insospettabili alleanze ed eventi inattesi, i supereroi vengono messi a dura prova nella battaglia contro il malvagio Ultron, terrificante essere tecnologico determinato a distruggere l’umanità.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Avengers Age Of Ultron film stasera in tv: curiosità

Joss Whedon ha dichiarato che avrebbe voluto che Spider-Man e Captain Marvel apparissero nella scena dopo i titoli di coda, ma questo non è stato possibile.

Il regista voleva Aaron Taylor-Johnson nei panni di Quicksilver, ma a causa di contratti molto lunghi della Marvel e del film pieno di co-star, l’attore era titubante. Ha poi accettato grazie alle rassicurazioni dell’amica e collega Elizabeth Olsen, che interpreta sua sorella nel film.

Nel fumetto, Ultron viene creato dal Dottor Hank Pym (ossia Ant-Man). Qui però nasce da un progetto di Tony Stark.

L’ultimo capitolo degli Avengers Endgame è al cinema dal 24 aprile 2019. Leggi la nostra recensione.

Avengers Age Of Ultron streaming

Avengers Age Of Ultron streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Avengers Age Of Ultron film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili