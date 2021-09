American Horror Stories dove vedere gli episodi in tv e streaming

AMERICAN HORROR STORIES DOVE VEDERE. Arriva lo spin-off della serie tv firmata da Ryan Murphy con episodi autoconclusivi. Ecco di seguito tutte le info su dove vedere gli episodi in tv e streaming. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SULLA SERIE

American Horror Stories dove vedere gli episodi in tv

La serie American Horror Stories va in onda sulla piattaforma americana Hulu con un episodio settimanale il giovedì a partire dal 15 luglio 2021. In Italia le puntate doppiate in italiano arriveranno sulla piattaforma streaming Disney+ come Star Original il mercoledì a partire dall’ 8 settembre 2021. Ancora non si sa quando verranno trasmesse doppiate in italiano.

American Horror Stories streaming

American Horror Stories streaming quindi saranno disponibili sulle piattaforme Hulu in lingua originale e doppiate in italiano su Star Original tramite Disney+ anche su pc, smartphone e tablet attraverso le relative app on demand. Non sono ancora state rilasciate eventuali date di trasmissione in televisione, in chiaro o a pagamento.

American Horror Stories trama episodi

American Horror Stories sui social

American Horror Stories: link utili