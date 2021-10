BALLANDO CON LE STELLE 2021 TERZA PUNTATA. Sabato 30 ottobre 2021 torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ballando Con Le Stelle 2021 terza puntata: anticipazioni e ospiti 30 ottobre

Uno spettacolo straordinario per far sognare il pubblico di Rai 1 e quello social. È Ballando Con Le Stelle, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Con la padrona di casa, Milly Carlucci, anche questa settimana la musica della Big Band di Paolo Belli e, come sempre a bordo campo, il trio di opinionisti composto dalla criminologa Roberta Bruzzone, dal conduttore di La Vita in Diretta Alberto Matano, e dalla new entry Alessandra Mussolini. Le “stelle” in gara dovranno sfoderare i passi più sorprendenti per convincere la Giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. Al loro giudizio, farà da contrappeso quello dell’“ambasciatrice del popolo”, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia “sfavorita”. L’ultima parola spetterà sempre al pubblico da casa, che potrà prendere virtualmente parte alla gara votando le coppie più amate tramite i social, sui profili ufficiali di Ballando Con Le Stelle.

Ballando Con Le Stelle 2021 terza puntata: Ballerino per una Notte

Il paroliere, cantautore, showman Cristiano Malgioglio sarà il protagonista dello spazio Ballerino per una notte. L’ospite si esibirà con la maestra di ballo Veera Kinnunen. Cristiano Malgioglio avrà a disposizione poche ore per preparare una coreografia studiata per lui da eseguire in diretta. Il voto totalizzato della sua performance diventerà un “bonus” da assegnare a una delle coppie concorrenti.

Ballando Con Le Stelle 2021 terza puntata: le coppie in gara

Le coppie “stellari” che gareggeranno durante questa terza puntata di Ballando Con Le Stelle sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira è stato eliminato, ma la loro corsa non è ancora finita. Dopo l’annuncio nel corso della serata di sabato scorso in merito alla positività al Covid della concorrente Mietta, c’è grande curiosità sulle sorti della coppia formata proprio da quest’ultima e Maykel Fonts. Chissà se il maestro cubano si esibirà sul palco.

Ballando Con Le Stelle 2021 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del dance show con Milly Carlucci sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

