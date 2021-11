Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 14 novembre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospite Lady Gaga

Lady Gaga, una delle più grandi artiste e icone della nostra epoca, sarà ospite in esclusiva tv a Che Tempo Che Fa per presentare il nuovo film di Ridley Scott che la vede protagonista e dal titolo House of Gucci, dove veste i panni di Patrizia Reggiani, nella sconvolgente storia della famiglia della casa di Alta Moda italiana. Considerata una delle artiste più eclettiche del nostro tempo, Lady Gaga nel corso della sua carriera ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui 12 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Critics’ Choice Awards, un Premio BAFTA, e a 35 anni è la cantante che ha venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale, con 35 milioni di album venduti nel mondo, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni, diventando una delle musiciste più celebri di tutti i tempi ed entrando più volte nel Guinness dei Primati.

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 14 novembre 2021

Negli altri spazi, gli ospiti della trasmissione saranno il ministro della Salute Roberto Speranza, la responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency Simonetta Gola, moglie di Gino Strada (per il quale martedì 16 novembre si terrà al Teatro Dal Verme a Milano una serata in suo ricordo dal titolo “Non esistono scommesse impossibili”), il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni, Pif e Fabio De Luigi, rispettivamente regista e protagonista del nuovo film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, Michele Serra con “Le cose che non ho capito”.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo: ospiti 14 novembre 2021

A chiudere la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Tortora e Giacomo Poretti, in libreria con “Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro”.

