Closed Circuit film stasera in tv 18 novembre: cast, curiosità, trama, streaming

Closed Circuit è il film stasera in tv giovedì 18 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. La pellicola diretta da John Crowley ha come protagonisti Eric Bana e Rebecca Hall.

Closed Circuit film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller

ANNO: 2013

REGIA: John Crowley

CAST: Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds, Jim Broadbent, Santi Scinelli, Riz Ahmed, Kenneth Cranham, John Duggan, Luing Andrews

DURATA: 96 Minuti

Closed Circuit film stasera in tv: trama

Una mattina un tremendo attacco terroristico provoca 120 morti in un affollato mercato di Londra. Il responsabile viene catturato dopo una serrata caccia all’uomo che porta all’uccisione di tutti gli altri membri della cellula terroristica. L’unico sopravvissuto è un turco di nome Farroukh Erdogan che viene catturato per subire il giudizio di un tribunale in quello che si preannuncia come il processo del secolo. Il governo inglese vorrebbe che contro l’imputato venissero usati documenti segretati. Per questo motivo deve essere assegnato al terrorista un avvocato speciale autorizzato alla visione dei documenti classificati come Top Secret.

La scelta del Procuratore Generale ricade su Claudia Simmons-Howe, che è l’unica autorizzata a visionare i documenti segreti e a chiederne la divulgazione durante un’udienza a porte chiuse. L’avvocato deve rispettare però una regola importante: una volta visionato i documenti secretati non potrà più comunicare né con l’accusato ne con gli altri avvocati della difesa. Del collegio della difesa fa parte anche Martin Rose, brillante avvocato, che in passato hanno avuto una intensa relazione con Claudia. Indagando sul fatto i due scopriranno i contorni sinistri di una cospirazione che mette a dura prova il rapporto di fiducia tra i due e a rischio le loro stesse vite.

Closed Circuit film stasera in tv: curiosità

Negli USA il film è stato vietato ai minori di 18 anni per la presenza di violenza e linguaggio non adatto.

Closed Circuit streaming

Closed Circuit streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Closed Circuit film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/iLWfOMgjAfo

