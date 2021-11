GOMORRA 5 PRIMA PUNTATA. La serie tv tratta dal romanzo di Saviano torna su Sky Atlantic HD con la quinta ed ultima stagione venerdì 19 novembre 2021. Come sempre andranno in onda due episodi alla volta. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla trama. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Gomorra 5 prima puntata: trama e anticipazioni 19 novembre 2021

Gomorra 5 trama prima puntata. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Gomorra 5 streaming

La nuova stagione della serie tv Gomorra 5 fiction andrà in onda in tv su Sky Atlantic e contemporaneamente in di retta streaming sull’app ufficiale della Sky Go. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

