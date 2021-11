CUORI SETTIMA PUNTATA. Domenica 21 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati e Carmine Buschini. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Cuori settima puntata: trama 21 novembre 2021 su Rai 1

Cuori trama episodio 13 – La sconfitta. Cesare e Alberto non hanno dubbi: la morte di Margherita Bottai verrà utilizzata dai loro avversari per estromettere il primario. Anche se non ha commesso alcun errore, Delia si sente responsabile e sembra essersi arresa. Tocca ad Alberto quindi far luce su quella vicenda. Nel frattempo Mosca, tormentato dai sensi di colpa, è riluttante ad affondare il colpo, sperando di poter ancora salvare il suo rapporto con Corvara. È sua moglie Elvira, però, a rompere gli indugi: riferisce i fatti al Consiglio, che convoca una seduta straordinaria. Cesare è costretto a giocarsi il tutto per tutto, inimicandosi però una storica alleata. Nonostante lo scampato pericolo, la sua è una vittoria vana, perché dall’estero giunge una notizia che gli spezza il cuore.

Cuori trama episodio 14 Il paziente zero. Le notizie arrivate dal Sudafrica hanno gettato nello sconforto tutta l’equipe dell’ospedale Molinette. Cesare ha accusato il colpo, ma non ci mette molto a ritrovare la voglia di combattere, anche perché in ospedale arriva un nuovo paziente, che potrebbe essere il candidato ideale per tentare il trapianto. Ma le autorizzazioni necessarie a procedere richiedono molto tempo… Alberto fa del suo meglio per aiutare il primario, ma è preso dai problemi che la sorella Luisa gli procura, cosa che spinge Delia a rivalutare quello che è successo in passato. Ma proprio quando il suo cuore sembra aver preso una decisione, fa una terribile scoperta che riguarda Cesare…

Cuori streaming

La serie tv Cuori streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

