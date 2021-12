GOMORRA 5 QUARTA PUNTATA. La serie tv tratta dal romanzo di Saviano torna su Sky Atlantic HD con la quinta ed ultima stagione venerdì 10 dicembre 2021. Come sempre andranno in onda due episodi alla volta. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla trama. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Gomorra 5 quarta puntata: trama e anticipazioni 10 dicembre 2021

Gomorra 5 trama episodio 7. Mentre Ciro e i suoi uomini allestiscono nuove piazze di spaccio grazie al carico appena rubato, Genny deve correre ai ripari: sta perdendo la fiducia dei suoi e deve muoversi in fretta per comprare un nuovo carico. Per farlo ha bisogno subito di soldi e li chiede agli imprenditori, ma non tutti sono d’accordo. Nel frattempo, Nunzia e Ciro ricevono una visita inaspettata che può permettere loro di infliggere a Genny il colpo decisivo.

Gomorra 5 trama episodio 8. Ciro è distrutto per quanto è successo ad Enzo e medita una vendetta esemplare. Nel frattempo, Genny decide di vendere la cocaina a metà prezzo per vincere la concorrenza. Come previsto, le piazze di Ciro e Nunzia si svuotano. Visto il risultato, i capipiazza di Secondigliano tornano ad avere fiducia nel loro boss. Sembra che finalmente Genny sia in vantaggio, ma la partita non è affatto finita…

