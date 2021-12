THE RESIDENT 2 EPISODI 10 DICEMBRE 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 10 dicembre 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3: trama episodi 10 dicembre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 15 Ultima occasione. La Red Rock apre le porte del nuovo centro di neurochirurgia. Nic, suo malgrado, si trova, così, a lavorare nuovamente fianco a fianco con Cain. E durante l’operazione di una giovane paziente, tra infermiera e chirurgo c’è l’ennesimo momento di tensione. Cain riuscirà mai a mettere da parte la sua arroganza e la sua brama di soldi e successo in favore della salute dei suoi pazienti? Bell, che dalla prima stagione ha fatto un netto cambiamento di rotta, la lezione sembra, invece, averla imparata. E quando un paziente che si sospetta essere stato avvelenato dal suo nuovo integratore muore, Bell si mostra subito disposto a prendersi le proprie responsabilità. Fortunatamente, Devon e Conrad fanno una scoperta che salverà il suo progetto. Nel frattempo, Mina, AJ e il dottor Torres si occupano di un trapianto di cuore che riserverà risvolti inaspettati. Sul fronte personale, infine, Mina sembra legare con Torres, mentre tra AJ e Andrea nasce un dolce sentimento.

The Resident 3 episodio 16 Una Cenerentola al contrario. Il padre di Nadine è in città per il compleanno della figlia che verrà festeggiato con un ballo reale. Devon è a dir poco nel panico, vuole assolutamente fare buona impressione e così chiede aiuto ai suoi amici. Purtroppo durante la festa, cui Devon arriva in ritardo a causa di una paziente, il re annuncia che la figlia dovrà presto tornare a casa per adempiere ai suoi doveri. Nel frattempo, Bell cerca di mettere i bastoni tra le ruote a Logan Kim. Sembra, infatti, che la Red Rock voglia chiudere un reparto del Chastain. L’episodio si concluderà con due fidanzamenti e il ballo avrà una conclusione a dir poco inaspettata.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai.

