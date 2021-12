Ted 2 film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, streaming

Ted 2 è il film stasera in tv mercoledì 15 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ted 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Seth MacFarlane. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Morgan Freeman, Seth MacFarlane, Patrick Warburton, Dennis Haysbert, Michael Dorn, Jessica Barth.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ted 2 film stasera in tv: trama

Mentre l’amico John (Mark Wahlberg) è ancora single, l’orsacchiotto Ted ha sposato Tami-Lynn la donna dei suoi sogni. Poiché i problemi coniugali cominciano a presentarsi per i novelli sposi Ted e Tami-Lynne i due decidono di avere un bambino nella speranza di salvare il loro matrimonio. Le loro speranze vengono deluse quando la Corte dello Stato del Massachusetts non gli consente di adottare un bambino perchè Ted non è un essere umano, ma una proprietà, e quindi la domanda di adozione viene respinta. Per complicare ancora di più la situazione Ted viene licenziato dal suo lavoro presso il negozio di alimentari e nello stesso tempo apprende che il suo matrimonio è stato annullato. Ted viene assalito dalla tristezza e tutto sconsolato chiede al suo migliore amico di aiutarlo in una impresa mai vista prima: l’orsetto vuole citare in giudizio lo Stato per far valere i suoi diritti…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ted 2 streaming

Ted 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ted 2 film stasera in tv: trailer