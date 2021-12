GOMORRA 5 ULTIMA PUNTATA. La serie tv tratta dal romanzo di Saviano torna su Sky Atlantic HD con la quinta ed puntata della stagione finale venerdì 17 dicembre 2021. Come sempre andranno in onda due episodi alla volta. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla trama. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gomorra 5 ultima puntata: trama e anticipazioni 17 dicembre 2021

Gomorra 5 trama episodio 9. Genny fa pressione su Ruggieri per sapere dov’è suo figlio e poi tranquillizza Azzurra che appena Pietro sarà di nuovo a casa se ne andranno per sempre: è già tutto pronto. Ma Genny non sospetta nulla di ciò che sta accadendo alle sue spalle: Ciro e Nunzia si stanno muovendo e con l’aiuto di nuovi inaspettati alleati, cercheranno in tutti i modi di impedire a Genny di portare a compimento il suo progetto di fuga.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gomorra 5 ultima puntata: trama e anticipazioni 17 dicembre 2021

Gomorra 5 trama episodio 10. La partita giunge al termine. Genny ormai è con le spalle al muro ed è disposto a fare qualunque cosa purché Ciro garantisca per l’incolumità di Azzurra e Pietro. Ma Ciro non fa promesse e Nunzia, fuori programma, prende Azzurra a garanzia e le cose si complicano. Per riavere Pietrino, Genny non può far altro che partire con Ciro per un ultimo viaggio catartico, verso una meta finale crocevia di destini presenti e passati.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gomorra 5 streaming

La nuova stagione della serie tv Gomorra 5 fiction andrà in onda in tv su Sky Atlantic e contemporaneamente in di retta streaming sull’app ufficiale della Sky Go. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Gomorra sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Gomorra basta andare sugli hashtag #Gomorra #GomorraLaSerie #Gomorra4, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Gomorra segui le pagine Facebook:

Gomorra: link utili