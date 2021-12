Le parole che non ti ho detto film stasera in tv 21 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Le Parole Che Non Ti Ho Detto il film stasera in tv martedì 21 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Le Parole Che Non Ti Ho Detto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Message in a bottle

GENERE: Sentimentale

ANNO: 1998

REGIA: Luis Mandoki

CAST: Kevin Costner, Robin Wright, Paul Newman, John Savage, Viveka Davis, Robbie Coltrane, Illeana Douglas, Raphael Sbarge, Richard Hamilton, Bethel Leslie

DURATA: 131 Minuti

Le Parole Che Non Ti Ho Detto film stasera in tv: trama

La ricercatrice del giornale Chicago Tribune Theresa Osborne (Wright) è una madre single che dedica tutta se stessa al figlio e al lavoro. Mentre fa jogging durante una vacanza a Cape Code, trova una bottiglia su una spiaggia con dentro una lettera davvero intensa scritta per una donna di nome Catherine. Theresa diventa curiosissima di scoprire chi sia l’autore e, dopo un articolo sul Chicago Tribune, anche i lettori vogliono saperne di più. Così Theresa inizia le sue ricerche e scopre che la lettera è stata scritta da un certo Garret Blake di Outer Banks, nella Carolina del Nord.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Garret è un solitario fabbricante di barche che vive insieme a suo padre Dodge. Catherine era la moglie dell’uomo, morta lasciando in Garret un profondo senso di colpa. Tra lui e Theresa nasce una simpatia, ma quest’ultima non gli dice la verità sulla storia della bottiglia. Quando Garret la va a trovare a Chicago e vede l’oggetto insieme all’articolo si infuria: racconta a Theresa la verità, ossia che la lettera è stata scritta dalla stessa Catherine, poi se ne va. Come andrà a finire la storia? Garret sarà capace di perdonarsi e amare Theresa?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Le Parole Che Non Ti Ho Detto film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks.

Tema centrale della colonna sonora è One More Time interpretato da Laura Pausini.

Kevin Costner per il ruolo in questo film è stato candidato ai Razzie Awards come peggior attore protagonista.

Le location scelte per la maggior parte delle riprese delle scene della città natale di Garret si trovano nel Maine a Northport e Popham Beach.

Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 118.

Le Parole Che Non Ti Ho Detto streaming

Le Parole Che Non Ti Ho Detto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le Parole Che Non Ti Ho Detto film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/0lmUht2TzmA

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili