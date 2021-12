MARE FUORI 2 SESTA PUNTATA. Mercoledì 22 dicembre 2021 torna su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mare Fuori 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 22 dicembre 2021

Mare Fuori 2 episodio 11 Colpevole d’innocenza. Carmine, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre che il vero colpevole non è lui. Filippo e Carmine decidono di fuggire servendosi del piano organizzato per Edoardo ma non sanno che dietro il piano c’è Wanda Di Salvo che vuole uccidere Edoardo. Ora sono in pericolo di vita.

Mare Fuori 2 – episodio 12 Il punto di rottura. Filippo e Carmine, dopo essere scampati all’esecuzione destinata ad Edoardo, corrono a fermare il matrimonio di Naditza. Rosa, la sorella di Ciro, entra in carcere e rivela a Edoardo che Mimmo è un infame che ha tradito. La ragazza minaccia Carmine che nel frattempo è rientrato in IPM. Cardiotrap, saputo che Gemma ha visto Fabio, corre dal ragazzo deciso a troncare quel rapporto una volta per tutte. Tra Kubra e Pino suonano sempre più forte le campane dell’amore.

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

