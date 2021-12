Lo straordinario viaggio di TS Spivet film stasera in tv 23 dicembre: cast, trama, streaming

Lo straordinario viaggio di TS Spivet è il film stasera in tv giovedì 23 dicembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo straordinario viaggio di TS Spivet film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet

DATA USCITA: 28 maggio 2015

GENERE: Avventura, Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Jean-Pierre Jeunet

CAST: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis, Robert Maillet

DURATA: 105 Minuti

Lo straordinario viaggio di TS Spivet film stasera in tv: trama

T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba. Vive in un ranch nel Montana con la sua famiglia, composta dal padre cowboy, la madre entomologa, la sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss America e il gemello eterozigote Layton. Quest’ultimo è morto in un incidente nel fienile, Nessuno ha mai parlato del fatto che T.S. fosse con lui. Un giorno T.S. riceve una telefonata inaspettata dall’Istituto Smithsonian che gli annuncia la vittoria del prestigioso premio Baird per la sua invenzione di un dispositivo dal moto perpetuo. ll ragazzino decide di andare a ritirare il premio a Washington, mettendosi in viaggio all’insaputa di tutti. Salta su un treno merci e intraprende il suo stravagante viaggio attraverso l’America in direzione Washington, ma…

Lo straordinario viaggio di TS Spivet film stasera in tv: curiosità

La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo Le mappe dei miei sogni (The Selected Works of T.S. Spivet) di Reif Larsen.

Il film è costato all’incirca 33 milioni di dollari.

Le riprese del film, iniziate il 18 giugno e concluse il 15 ottobre 2012, sono state girare in gran parte in Canada, nelle città di Lethbridge, Montréal, Trois-Rivières, Calgary ed in altre città minori. Alcune scene sono state effettuate a Washington.

Si tratta della prima pellicola girata con telecamere Arri Alexa M.

Il film è stato proiettato durante la 9ª edizione del Festival internazionale del film di Roma nella sezione Alice nella città.

Tra i premi e riconoscimenti ci sono: Premio César 2014 per la miglior fotografia a Thomas Hardmeier e nomination a Aline Bonetto per la miglior scenografia e a Madeline Fontaine per i migliori costumi; Premio Lumiere Awards 2014 per la migliore fotografia a Thomas Hardmeier; nomination al World Soundtrack Awards 2014 a Denis Sanacore per il Compositore emergente dell’anno.

Lo straordinario viaggio di TS Spivet streaming

Lo straordinario viaggio di TS Spivet streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Lo straordinario viaggio di TS Spivet film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/dV07onbWvSc

