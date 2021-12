The Bourne Supremacy film stasera in tv 28 dicembre: cast, trama, streaming

The Bourne Supremacy è il film stasera in tv martedì 28 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Bourne Supremacy film stasera in tv: cast

La regia è di Paul Greengrass. Il cast è composto da Matt Damon, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann e Joan Allen.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Bourne Supremacy film stasera in tv: trama

Jason Bourne, dopo le vicende del primo film, sta trascorrendo una vita tranquilla a Goa, in India da almeno due anni insieme a Marie. Quest’ultima lo sta aiutando a far luce su suo oscuro passato, visto che Jason continua ad avere incubi sugli anni precedenti quando era un sicario per la CIA agli ordini di Conklin. Nel frattempo a Berlino, la vicedirettrice della CIA Pamela Landy sta acquistando in gran segreto insieme al suo team i “file Neski” che contengono importantissime informazioni riguardo il furto da 20 milioni di dollari fatto contro l’Agenzia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nei file inoltre c’è anche il nome di una talpa interna alla CIA. Mentre avviene questa operazione, però, l’agente Kirill dei servizi segreti russi fa saltare la luce nell’edificio, ammazza gli agenti e lascia sul posto le impronte digitali di Bourne per incastrarlo.. Questo scatenerà una serie di eventi a catena che porteranno la morte della fidanzata di Jason e la sua conseguente sete di vendetta.

The Bourne Supremacy film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di The Bourne Identity del 2002, inoltre sono seguiti altre due pellicole ossia The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo e Jason Bourne, oltre allo spin-off The Bourne Legacy.

The Bourne Supremacy streaming

The Bourne Supremacy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Bourne Supremacy film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=BB8cUeLvdNo&ab_channel=Mauy73

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili