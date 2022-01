The Bourne Ultimatum film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

The Bourne Ultimatum è il film stasera in tv martedì 4 gennaio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Bourne Ultimatum film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 novembre 2007

GENERE: Azione

ANNO: 2007

REGIA: Paul Greengrass

CAST: Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles, Chris Cooper, Brian Cox, Joan Allen, David Strathairn, Daniel Brühl, Joey Ansah, Tom Gallop, Dan Fredenburgh, Albert Finney, Scott Glenn

DURATA: 112 Minuti

The Bourne Ultimatum film stasera in tv: trama

Jason Bourne (Matt Damon) è tornato. La sua angoscia e’ sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perchè lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. A questo si aggiunge il desiderio di vendicare la morte della sua compagna.

The Bourne Ultimatum film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira al romanzo Il ritorno dello sciacallo di Robert Ludlum.

Si tratta del terzo capitolo della saga che ha come protagonista l’ex-agente segreto Jason Bourne.

Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui tre premi Oscar come Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro.

The Bourne Ultimatum streaming

The Bourne Ultimatum streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Bourne Ultimatum film stasera in tv: trailer

