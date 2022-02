Sanremo 2022 terza serata anticipazioni: scaletta e ospiti 3 febbraio

SANREMO 2022 TERZA SERATA ANTICIPAZIONI. Giovedì 3 febbraio 2022 torna il 72° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. Ecco anticipazioni, scaletta e ospiti della terza serata. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO

Sanremo 2022 terza serata anticipazioni: la gara

La terza serata del 72° Festival di Sanremo vedrà esibirsi per la seconda volta tutti e 25 i Big in gara con la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno attraverso il voto misto: Televoto e Giuria Demoscopica. Entra quindi in campo il pubblico a casa, che potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il Televoto. Quest’anno la Giuria demoscopica sarà composta da 1000 consumatori abituali di musica. I voti ottenuti verranno sommati a quelli delle prime due serate e formeranno una classifica provvisoria dei cantanti in gara. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE SERATE

Sanremo 2022 terza serata: ospiti

Nella terza serata di giovedì il Festival ci saranno alcuni super ospiti. Ad accompagnare in tutte le puntate Amadeus anche in questo terzo anno di seguito ci sarà Fiorello. Come co-conduttrice nella terza serata parteciperà l’attrice e web star Drusilla Foer. Saliranno inoltre sul palco dell’Ariston Cesare Cremonini, Roberto Saviano, Anna Valle, Martina Pigliapoco e Gaia. GLI OSPITI DI TUTTE LE SERATE

Sanremo 2022 scaletta cantanti seconda serata

Si esibiranno quindi tutti e 25 Campioni in gara. Di seguito tutte le canzoni e i Big in ordine alfabetico. SCOPRI LA SCALETTA DELLE SERATE

Achille Lauro – Domenica

Aka 7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Matteo Romano – Virale

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso occasionale

Yuman – Ora e qui

Sanremo 2022 streaming

Si potrà seguire il Festival di Sanremo 2022 sia in televisione sia in diretta streaming sull’app ufficiale RaiPlay. Si potrà così seguire i vari appuntamenti anche da smartphone, tablet e pc. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2022 #FestivalDiSanremo #SanRemo72. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

