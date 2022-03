Inside Out film stasera in tv 5 marzo: cast, trama, streaming

Inside Out è il film stasera in tv sabato 5 marzo 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Inside Out film stasera in tv: cast

La regia è di Pete Docter. Il cast è composto da Mindy Kaling, Amy Poehler, Bill Hader, Phyllis Smith, Lewis Black.

Inside Out film stasera in tv: trama

Il film Disney Pixar è un’avventura “emozionante” – letteralmente – nei meandri della mente umana. Crescere può essere una strada accidentata e l’undicenne Riley non fa eccezione. Sradicata dalla sua vita nel Midwest, costretta a trasferirsi con la famiglia a San Francisco, per via del lavoro di suo padre, la ragazzina vive dentro sé una tempesta emotiva. Già perché anche Riley, come tutti, è guidata dalle sue emozioni e queste lavorano nel Quartier Generale, nel Centro di Controllo dentro la sua mente.

Al momento del trasferimento, desiderose di guidarla attraverso la difficile transizione, le emozioni entrano in conflitto: qual è il modo migliore per esplorare la nuova città, la casa, e la scuola? Gioia vorrebbe cerca di mantenere le cose positive, ma viene relegata in un angolo della mente insieme a Tristezza, mentre Paura, Rabbia e Disgusto sembrano tenere in mano le redini della situazione. Gioia e Tristezza si avventurano allora in luoghi sconosciuti, tra Memoria a Lungo Termine e Pensiero Astratto, nel tentativo di tornare al Quartier Generale…

Inside Out streaming

Inside Out streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Inside Out film stasera in tv: trailer

