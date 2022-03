Wonder Woman film stasera in tv 8 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Wonder Woman è il film stasera in tv martedì 8 marzo 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Wonder Woman film stasera in tv: cast

La regia è di Patty Jenkins. Il cast è composto da Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Elena Anaya, Danny Huston.

Wonder Woman film stasera in tv: trama

Diana di Themyscira, la futura Wonder Woman (Gal Gadot), è l’unica figlia della regina delle Amazzoni ed è cresciuta su un’isola paradisiaca offerta al suo popolo da Zeus. La giovane principessa fin da bambina è stata protetta dalla madre, la regina Hippolyta, e da tutto il suo popolo. Ha dovuto affrontare un durissimo allenamento per diventare una combattente invincibile sotto la guida della più forte delle Amazzoni, la zia Antiope. Diana scopre e sviluppa le sue doti nascoste, abilità innate fuori del comune e poteri che la investono di una responsabilità che sconfina dal suo piccolo regno. Un giorno un aereo militare precipita nel loro mare di Themyscira e la giovane, ormai adulta, salva dall’annegamento il maggiore americano Steve Trevor (Chris Pine), costretto a un atterraggio di emergenza.

Il maggiore la informa che tra gli uomini imperversa un atroce conflitto mondiale e Diana decide di intervenire, lascia la sua terra per la prima volta nella vita, determinata a sconfiggere Ares e a porre così fine per sempre alla guerra. Si arma di scudo, spada, lazo e tiara, e sbarca nella Londra del 1918, dove assume l’identità di Diana Prince e si trasforma nella supereroina Wonder Woman. Il suo scopo è di sconfiggere Doctor Poison che in realtà dipende dal cattivo di turno il maniacale Generale Ludendorff, dottoressa assoldata dall’esercito tedesco per sviluppare micidiali composti chimici, e porre fine alla sanguinosa guerra. Le saranno d’aiuto al suo scopo e per orientarsi nella vecchia Londra e poi nella campagna belga la giovane risoluta segretaria di Trevor, Etta Candy, dall’artista della truffa Sameer e dall’ex cecchino Charlie. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Wonder Woman film stasera in tv: curiosità

È la quarta pellicola del DC Extended Universe dopo L’uomo d’acciaio (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Suicide Squad (2016).

Il film si basa sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics.

Wonder Woman streaming

Wonder Woman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Wonder Woman film stasera in tv: trailer

