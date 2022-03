Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 20 marzo 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 20 marzo 2022

Sarà una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, con contributi di intellettuali, giornalisti e inviati quella di “Che Tempo Che Fa”, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, in onda domenica 20 marzo, a partire dalle 20, per l’anteprima e poi, alle 20.30 su Rai 3. Tra gli ospiti della puntata: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio; un collegamento in diretta con la tv ucraina e Oleg Paniuta, conduttore del canale tv Ukraina24. Ukraina24 ha preso parte alla maratona nazionale delle principali emittenti tv del Paese riunite in un unico canale, attualmente il solo ad essere in onda in Ucraina.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

