NERO A METÀ 3 QUARTA PUNTATA. Lunedì 25 aprile 2022 torna su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con l’inedita terza stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nero a Metà 3 quarta puntata: trama e anticipazioni 25 aprile 2022

Nero a Metà 3 terza puntata episodio 7 Per te. Un’avvocatessa muore aprendo un pacco bomba a lei indirizzato e subito dopo un uomo avvisa la Polizia che altre due persone pagheranno per quello che hanno fatto in passato. Il video del deposito bagagli mostra Clara che ritira la valigia e che dimentica gli occhiali da sole sul bancone: Carlo e Malik pensano che lo abbia fatto volontariamente per indicare una pista a chi si fosse messo sulle sue tracce, ma l’indizio sembra non portare a nulla.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nero a Metà 3 quarta puntata: trama e anticipazioni 25 aprile 2022

Nero a Metà 3 terza puntata episodio 8 Separazioni. Cantabella e Pugliani, accompagnato dall’uomo ancora senza nome che ha aspettato Clara all’uscita dal carcere, arrivano in un deposito abbandonato per recuperare il carico di droga. Carlo, Malik e la Trevi credono di stare sulle loro tracce, ma scoprono ben presto di essere caduti in un tranello.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Nero A Metà streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Nero A Metà sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Nero A Metà basta andare sull’hashtag ufficiale #NeroAMetà, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Nero A Metà e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Nero A Metà: link utili