Le ragazze di Wall Street Business is business film stasera in tv 17 maggio: cast, trama, streaming

Le ragazze di Wall Street Business is business è il film stasera in tv martedì 17 maggio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le ragazze di Wall Street film stasera in tv: cast

La regia è di Lorene Scafaria. Il cast è composto da Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo, Madeline Brewer, Mette Towley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Vanessa Aspillaga, Tommy Beardmore, Steven Boyer.

Le ragazze di Wall Street film stasera in tv: trama

Un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York, interpretate da un cast femminile di altissimo livello, unisce le forze per attuare un piano criminale in grande stile. L’idea è di Ramona (Jennifer Lopez), madre single che si ingegna per far fronte alla crisi finanziaria del 2008 con il conseguente crollo di Wall Street che, impoverendo i suoi clienti broker, fa dimezzare anche i guadagni suoi e delle sue compagne di avventura: l’arte della pole dance e i trucchi del mestiere insegnati anche alle altre ragazze non bastano più per arrivare a fine mese, così le stripper mettono in atto una truffa, basata sull’industria del sesso, dalla quale trarre denaro, drogando con un mix di alcol e stupefacenti i loro clienti. Un gioco da e tra ragazze, ma soprattutto un affare da milioni di dollari che non passa di certo inosservato. Avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime, il film è basato su un’incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale.

Le ragazze di Wall Street streaming

Le ragazze di Wall Street streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le ragazze di Wall Street film stasera in tv: trailer

