Codice 999 film stasera in tv 15 luglio: cast, trama, streaming

Codice 999 è il film stasera in tv venerdì 15 luglio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Codice 999 film stasera in tv: cast

La regia è di John Hillcoat. Il cast è composto da Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck, Woody Harrelson, Aaron Paul, Gal Gadot, Teresa Palmer, Norman Reedus, Clifton Collins Jr., Anthony Mackie.

Codice 999 film stasera in tv: trama

999 è il codice utilizzato dalla polizia per segnalare che un agente è “a terra”, ovvero è stato colpito durante un’azione. Ad Atlanta, Michael Atwood è un ex membro delle Forze Speciali ora alla guida di una squadra di poliziotti ed ex membri dell’esercito corrotti impegnata a compiere una rapina in banca che, purtroppo, finisce con una frenetica sparatoria in autostrada. E mentre il sergente Allen è chiamato a indagare sul caso, Irina Vlaslov, boss della mafia russo-israeliana, ricatta i membri della banda per costringerli a tentare un’ultima, impossibile rapina. Ma la squadra di Atwood ha una sola speranza: inscenare un codice 999 per distrarre tutte le forze dell’ordine. Quando il piano viene sconvolto da un insospettabile recluta, prende il via una frenetica caccia all’uomo.

Codice 999 streaming

Codice 999 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Codice 999 film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Stasera in tv link utili