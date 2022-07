L’ultima tempesta film stasera in tv 26 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

L’ultima tempesta è il film stasera in tv martedì 26 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Craig Gillespie ha come protagonisti Chris Pine e Ben Foster. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’ultima tempesta film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 31 marzo 2016

GENERE: Drammatico, Azione

ANNO: 2016

REGIA: Craig Gillespie

CAST: Chris Pine, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger, Graham McTavish, Rachel Brosnahan, Kyle Gallner, Casey Affleck, John Magaro, Michael Raymond-James, Josh Stewart, Abraham Benrubi, Beau Knapp, Matthew Maher

DURATA: 117 Minuti

L’ultima tempesta film stasera in tv: trama

18 febbraio 1952. Una violenta e sconvolgente tempesta colpisce il New England, devastando intere città della costa orientale e le imbarcazioni che si trovano al largo nella sua traiettoria. Tra queste la petroliera SS Pendleton, viene spezzata in due, con i 30 marinai intrappolati a poppa destinati a un rapido naufragio. Il primo ufficiale Ray Sybert esorta gli uomini a collaborare per far fronte all’emergenza, mentre la notizia del disastro raggiunge la Guardia Costiera di Chatham, nel Massachusetts. Obbedendo all’ordine del Sergente Maggiore Daniel, quattro uomini della Guardia Costiera guidati dal Capitano Bernie Webber si imbarcano una piccola scialuppa di salvataggio per tentare un’operazione a dir poco rischiosa, che potrebbe ben definirsi “suicida”, considerate le temperature glaciali, le onde di 70 piedi di altezza e il mezzo di navigazione difettoso…

L’ultima tempesta film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è basata sul libro The Finest Hours: The True Story of the U.S. Coast Guard’s Most Daring Sea Rescue di Michael J. Tougias e Casey Sherman. La trama racconta il vero salvataggio avvenuto nel febbraio 1952 dell’equipaggio della petroliera SS Pendleton spezzatosi in due durante una violenta tempesta in mare aperto.

Negli StatiUniti il film ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 26,4 milioni di dollari e 10,3 milioni di dollari nel primo weekend.

L’ultima tempesta streaming

L’ultima tempesta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’ultima tempesta film stasera in tv: trailer

