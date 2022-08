Guardia del corpo film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Guardia del corpo è il film stasera in tv sabato 27 agosto 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Guardia del corpo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Bodyguard

GENERE: Thriller

ANNO: 1992

REGIA: Mick Jackson

CAST: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker, Blumen Young, Charles Keating, Michele Lamar Richards, Jennifer Lyon Buchanan, De Vaughn Nixon

DURATA: 130 Minuti

Guardia del corpo film stasera in tv: trama

Frank Farmer (Kevin Costner) lavora come guardia personale. È molto preparato e bravo nel suo lavoro perché è un ex agente della CIA. Bill Devaney, manager della bella rockstar e attrice Rachel Marron (Whitney Houston) lo ingaggia per vigilare sull’incolumità dell’artista, che da tempo riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Per prima cosa Frank cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza della villa dove vive la star insieme al figlio Fletcher, che sono assolutamente insufficienti e precari. Ma viene subito in contrasto con la arrogante Rachel, con il suo addetto stampa, e arriva a vie di fatto con il corpulento guardaspalle, Tony.

Dopo averla sottratta ad una pericolosa apparizione in un locale, Rachel si convince a tenere una condotta più prudente. La star accetta di avere al suo fianco la guardia del corpo quando va fuori a cena e alla fine i due si intrattengono durante la notte. Dopo quella nottata Frank fa fatica a riprendere il controllo e Rachel, ferita nell’orgoglio, comincia a provare per lui un risentimento che a Miami si trasforma in vendetta. La donna finge ad un party di accettare le avance di Greg Portman, un altro ex agente collega di Frank. Ma nel camerino del teatro arriva una lettera che convince tutti del pericolo: Frank decide così di portare Rachel, Fletcher e la sorella Nikki, nello chalet di suo padre, al Nord..

Guardia del corpo film stasera in tv: curiosità

Kevin Costner ha ammesso che per interpretare Frank Farmer si è ispirato a Steve McQueen. Per farlo ha anche copiato al celebre attore il taglio di capelli.

Il film vanta il record per la colonna sonora più venduta di tutti i tempi con oltre 37 milioni di album venduti. Al secondo posto c’è La febbre del sabato sera con 10 milioni.

L’idea di far cantare a Whitney Houston l’inizio di I Will Always Love You a capella è stata di Kevin Costner.

Rachel e Frank vanno al cinema a vedere La sfida del samurai (1961), film che è stato rilasciato negli Stati Uniti con il titolo di The Bodyguard.

Per il ruolo di Rachel Marron sono state considerate Olivia Newton-John, Madonna, Janet Jackson e Dolly Parton.

Guardia del corpo streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Guardia del corpo film stasera in tv: trailer

