La Legge Della Notte film stasera in tv 22 ottobre: cast, trama, streaming

La legge della notte è il film stasera in tv sabato 22 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La legge della notte film stasera in tv: cast

La regia è di Ben Affleck. Il cast è composto da Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg, Robert Glenister.

La legge della notte film stasera in tv: trama

Joe Coughlin, veterano della Prima Guerra Mondiale e figlio di un capitano di polizia di Boston diventa un criminale nell’America del proibizionismo. Ripudia il padre e i suoi principi di buona educazione per diventare un contrabbandiere e un trafficante di rum e, più tardi, un famigerato gangster. Joe comunque si sente a disagio nei panni del gangster e usa con riluttanza la pistola. Si innamora di Emma Gould, la classica bionda pericolosa (Sienna Miller) pupa del boss il quale ovviamente reagisce e decide che deve essere ucciso. A salvargli la vita è l’intervento del padre, un poliziotto con troppo poco potere per assistere il figlio ribelle, che lo consegna ai suoi uomini e alla prigione. Una volta fuori di galera, Joe accetta di lavorare per un boss italiano Maso Pescatore (Remo Girone), che lo manda a Tampa, Florida, per diventare un contrabbandiere di rum. Si innamora di nuovo ma questa volta di una bellezza locale mulatta e forse per questo i suoi affari sono intralciati dal Ku Klux Klan, a cui si aggiunge l’ostilità del capo della polizia locale (Chris Cooper). Joe questa volta deve mettere mano alle armi e abbracciare la legge della notte, ma è stanco e vuolte trovare una via di fuga da questa vita che non sente più sua.

La legge della notte recensione

Il film combina gli elementi del classico “giallo americano” con il dramma, il romanzo sentimentale, azione e violenza e persino un po’ di umorismo mordace e inatteso. La pellicola non è particolarmente originale e probabilmente trova il suo limite proprio nel soggetto. Troppi gli stereotipi presenti dai trafficanti di alcool con tanto di cappelli alla Borsalino, pistole e mitra Thompson; tradimenti, femme fatale, per non dire del protagonista che è il classico bad boy ambizioso ma in fondo buono, che cade ma sa rialzarsi, che tradisce ma è a sua volta tradito. Insomma un film ben fatto con una eccezionale fotografia, ma un po’ troppo ingessato come gli abiti dei protagonisti.

La legge della notte streaming

La legge della notte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La legge della notte film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili