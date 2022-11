Il pescatore di sogni film stasera in tv 6 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il pescatore di sogni è il film stasera in tv sabato 6 novembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Lasse Hallström ha come protagonisti Ewan McGregor e Emily Blunt. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il pescatore di sogni film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Salmon Fishing in the Yemen

USCITO IL: 18 maggio 2012

GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2011

REGIA: Lasse Hallström

CAST: Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked

DURATA: 107 Minuti

Il pescatore di sogni film stasera in tv: trama

Il dottor Alfred Jones, uno scienziato ittiologo inglese ha un lavoro monotono e un matrimonio in stallo. Un giorno all’improvviso viene coinvolto, suo malgrado, in un progetto escogitato da uno stravagante sceicco. Il ricco uomo ha un progetto apparentemente impossibile: introdurre la pesca al salmone negli aridi altipiani dello Yemen. Il Primo Ministro inglese, Patricia Maxwell, vede in questo folle progetto una notizia positiva sul Medio Oriente, perfetta per distogliere l’attenzione degli elettori britannici dall’ultimo fallimento mediatico. Il Governo britannico decide improvvisamente di sposare il progetto. Il razionale dottor Jones viene a poco a poco conquistato dal carismatico sceicco e dalla sua visione mistica del mondo, e si invaghisce della dottoressa Harriet Chetwode-Talbot, che partecipa al progetto. Il dottor Jones dovrà prendere decisioni importanti per il lavoro e la sua stessa vita.

Il pescatore di sogni film stasera in tv: curiosità

Il film è ispirato al romanzo Pesca al Salmone nello Yemen di Paul Torday.

La pellicola ha ricevuto tre nomination ai Golden Globe.

Per questo ruolo, Ewan McGregor ha imparato l’arte della Pesca con la mosca.

Quando Alfred (Ewan McGregor) va all’appartamento di Harriet, lo vediamo camminare nell’opposta direzione rispetto alle altre persone nella strada. Questo è un riferimento voluto ai salmoni, che nuotano contro corrente.

Il pescatore di sogni streaming

Il pescatore di sogni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il pescatore di sogni film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/8WrDINrQL3g

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili