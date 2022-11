Mondiali 2022 dove vedere la diretta tv, streaming e orari delle partite in Qatar

MONDIALI 2022 DOVE VEDERE. Ci siamo, da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si terranno i Mondiali di Calcio Fifa per la prima volta in Qatar e per la prima volta in versione invernale. Ecco di seguito tutte le info su orari e per seguire in diretta tutte le partite in tv, streaming e radio. MONDIALI CON LA GIALAPPA’S BAND

Mondiali 2022 dove vedere la diretta tv, streaming

Tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in

diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e

8 su Rai Sport HD. In particolare, tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e Rai Sport HD ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai

Sport HD per i match che si giocheranno in contemporanea.

Mondiali 2022 dove vedere in 4K

Saranno trasmesse in 4K cinquantasei partite, trentasette su Rai 1, diciannove su Rai 2. Rispetto

alle sessantaquattro totali, restano escluse le otto partite (tutte nella prima fase a gironi) che

sono in contemporanea e che, quindi, saranno trasmesse su Rai Sport, con una novità: non solo

via satellite, attraverso il canale 210 di TivùSat, ma anche in modalità ibrida, la HbbTV, ricevibile

da Smart TV connesse ad Internet (con HbbTV 2.0 attivo e sintonizzate sul canale 101 DTT – avvio

diretto – oppure sintonizzate su un qualsiasi canale Rai, attivando l’applicazione Rai TV+, sezione “Canali TV”, già attualmente funzionante in via sperimentale.

Mondiali 2022 streaming

Le partite in Qatar dei Mondiali 2022 streaming saranno trasmesse in diretta gratuitamente su RaiPlay ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming le partite in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

TI RICORDI TUTTI I VINCITORI DEI MONDIALI? SCOPRI LE NAZIONALI VINCENTI DI TUTTE LE EDIZIONI E ALCUNE CURIOSITÀ MONDIALI

Mondiali 2022 in Qatar: orari partite

Clicca per ingrandire

Mondiali 2022 sui social

Tutti i tifosi potranno seguire i Mondiali 2022 di calcio in Russia anche sui social, dove potranno interagire e commentare le partite in diretta utilizzando gli hashtag #Mondiali #Mondiali2022 #Quatar2022 e gli internazionali #WorldCup e #WorldCup2022.

Mondiali 2022: link utili