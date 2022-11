Dopo il matrimonio film stasera in tv 9 novembre: cast, trama, streaming Copia Copia Copia

Dopo il matrimonio è il film stasera in tv novembre 2022 in onda in serata su . Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dopo il matrimonio film stasera in tv: cast

La regia è di Bart Freundlich. Il cast è composto da Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Will Chase, Abby Quinn, Azhy Robertson, Eisa Davis, Doris McCarthy, Alex Esola, Sam Blackwell, Alex Cranmer.

Dopo il matrimonio film stasera in tv: trama

Un film che parla di perdita e rinascita, di passato e futuro, della forza di non arrendersi anche quando la vita sembra renderlo impossibile. Isabel (Michelle Williams) è la direttrice di un orfanotrofio di Calcutta, ha dedicato la sua vita ad aiutare i bambini ed è persino diventata una sorta di madre per Jai, un bambino di sette anni molto vulnerabile che si è legato a lei diventando inseparabili. Nonostante gli anni di lavoro con la collega Preena, l’orfanotrofio è in crisi e rischia la bancarotta. È così che Isabel, convinta da Preena, dovrà recarsi a New York, in risposta all’offerta di finanziamento di una potenziale benefattrice, che vuole presentarle il progetto di persona. Disorientata dallo sfarzo e dalla frenesia di una città dalla quale era stata volutamente lontana per più di venti anni, Isabel incontra Theresa, la misteriosa filantropa. Nonostante le loro vite sembrino essere agli antipodi, le due donne, una manager di successo e un’idealista alla ricerca di fondi, scopriranno di avere in comune molto più di quanto sembra.

Dopo il matrimonio streaming

Dopo il matrimonio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Dopo il matrimonio film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili