Getaway Senza via di fuga film stasera in tv 28 novembre: cast, trama, streaming

Getaway Senza via di fuga è il film stasera in tv lunedì 28 novembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Getaway Senza via di fuga film stasera in tv: cast

La regia è di Courtney Solomon. Il cast è composto da Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight, Paul Freeman, Rebecca Budig, Bruce Payne.

Getaway Senza via di fuga film stasera in tv: trama

L’ex pilota Brent Magna ritorna deciso a liberare la moglie, rapita da un misterioso criminale che, attraverso telecamere poste sull’auto, supervisiona e dirige ogni spostamento di Magna lungo le strade di Sofia. Una giovane hacker rimane coinvolta nel caso, trovandosi a fare da spalla al pilota sulla sua Ford Shelby GT500 Super Snake.

Getaway Senza via di fuga streaming

Getaway Senza via di fuga streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Getaway Senza via di fuga film stasera in tv: trailer

