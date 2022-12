The Gunman film stasera in tv 16 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Gunman film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 7 maggio 2015

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Pierre Morel

CAST: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance, Deborah Rosan

DURATA: 115 Minuti

The Gunman film stasera in tv: trama

Jim Terrier (Sean Penn) è un agente speciale che ha ricevuto un addestramento intenso e pesantissimo. Il suo passato ha delle ombre, ma ha operato con successo in diverse zone del mondo con incarichi di grande pericolosità in qualità di Agente Speciale Internazionale. Jim ora vuole riscattare il suo passato anche perchè è innamorato di Annie e con lei vuole affrontare una nuova vita. Si stabilisce in un villaggio africano del Congo dove è situata la sede di una Organizzazione Non Governativa che si occupa di fornire acqua potabile agli abitanti.

Ma il passato ha radici potenti e continua a riaffiorare: scampato all’attentato di tre sicari è costretto a tornare in azione. Dovrà usare tutte le sue capacità sviluppate durante gli addestramenti per sopravvivere e dimostrare la sua innocenza. Dovrà cercare di scoprire chi lo vuole uccidere attraverso tutta l’Europa e nel suo viaggio verrà a contatto con persone che si fideranno di lui e con ex compagni dai trascorsi non proprio limpidi e dalla morale discutibile.

The Gunman film stasera in tv: curiosità

Il film porta sul grande schermo il romanzo intitolato Posizione di Tiro, scritto da Jean-Patrick Manchette nel 1981.

Le riprese sono state effettuate principalmente a Londra e Barcellona.

L’auto sportiva utilizzata nel film è una Alfa Romeo Giulietta Sprint del 1962.

The Gunman streaming

The Gunman streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Gunman film stasera in tv: trailer

