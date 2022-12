Commando film stasera in tv 29 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Commando è il film stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Commando film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione

ANNO: 1985

REGIA: Mark L. Lester

CASI: Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Welles, James Olson, Drew Snyder, David Patrick Kelly, Carlos Cervantes, Michael Delano, Bill Duke, Sharon Wyatt, Michael Adams, Alyssa Milano, Bob Minor

DURATA: 88 Minuti

Commando film stasera in tv: trama

John Matrix, colonnello dei marines finalmente in congedo, vive con sua figlia Jenny di 10 anni una vita tranquilla, quando il suo ex generale Franklin Kirby lo avvisa che qualcuno sta uccidendo gli uomini della sua squadra. I criminali così irrompono in casa sua rapendo Jenny e catturandolo. Il gruppo di malviventi minaccia di uccidere sua figlia se Matrix non porterà a termine un omicidio politico per conto di un certo Arius, che vuole causare un colpo di stato nel suo Paese Val Verde. Matrix però riesce a scappare e con l’aiuto di una hostess, capitata per caso sulla strada del colonnello, segue e uccide tutti i componenti della banda fino ad arrivare sull’isola in cui è tenuta prigioniera Jenny..

Commando film stasera in tv: curiosità

Nel 1986 Steven E. de Souza ha scritto un sequel per la pellicola basandosi sul romanzo Nothing Lasts Forever di Roderick Thorp, ma Arnold Schwarzenegger non era interessato a riprendere il ruolo. Così la sceneggiatura è stata riscritta con un nuovo personaggio centrale che è stato interpretato da Bruce Willis ed è poi diventato Trappola di cristallo.

Il centro commerciale Sherman Oaks Gallery è lo stesso usato in Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991), sempre con Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger e Vernon Wells sono rimasti molto amici fin dalla produzione del film.

Vernon Wells non era l’attore scelto in origine per interpretare Bennett. Aveva fatto l’audizione per il ruolo, che però era andato a un altro attore. Il primo giorno di riprese, il regista Mark L. Lester licenziò l’attore e assunse Wells. Per questo motivo i vestiti di Bennett sembrano così stretti, perchè l’altro attore era più piccolo di Wells.

Nei crediti del film ci sono 54 stuntman, 17 persone in più del reale cast del film.

Commando streaming

Commando streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Commando film stasera in tv: trailer

