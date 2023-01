Fast and Furious 8 film stasera in tv 30 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Fast and Furious 8 è il film stasera in tv lunedì 30 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast and Furious 8 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Fate of the Furious

USCITO IL: 13 aprile 2017

GENERE: Azione

ANNO: 2017

REGIA: F. Gary Gray

CAST: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Kurt Russell, Eva Mendes, Lucas Black, Michelle Rodriguez, Kristofer Hivju, Tyrese Gibson, Ludacris

DURATA: 136 Minuti

Fast and Furious 8 film stasera in tv: trama

Dopo tante avventure passate insieme con tutto il gruppo, Dom ha sposato Letty e ora sono finalmente in luna di miele; Brian e Mia si sono ritirati ed il resto dei membri del gruppo sono da tempo esonerata dalla vita spericolata a cui tutti erano abituati. Ma quando una donna misteriosa seduce Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile, il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora inducendolo a tradire coloro che gli sono più cari. Per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia, il team dovrà attraversare il mondo intero dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Fast and Furious 8 film stasera in tv: curiosità

Il film è costato 250 milioni di dollari e ne ha guadagnati oltre 1 miliardo.

Fanno parte della colonna sonora super hip hop brani di Wiz Khalifa, Travis Scott, Post Malone, Camila Cabello, J Balvin e Pitbull.

Uscirà un nuovo sequel, il capitolo nove, il 10 aprile 2020.

Si tratta del primo film della saga in cui sono presenti due premi Oscar: Helen Mirren (The Queen) e Charlize Theron (Monster).

Nel film ci sono diversi omaggi al compianto Paul Walker e al suo personaggio Brian O’Conner. Questi usava auto giapponesi nella saga, così Little Nobody (interpretato da Scott Eastwood che nella vita reale era molto amico dell’attore) guida lo stesso tipo di auto come Subaru BRZ e Subaru Impreza WRX STi.

Fast and Furious 8 streaming

Fast and Furious 8 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fast and Furious 8 film stasera in tv: trailer

