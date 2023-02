I Due Superpiedi Quasi Piatti film stasera in tv 18 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

I Due Superpiedi Quasi Piatti è il film stasera in tv sabato 18 febbraio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Per la regia di Enzo Barboni, sono protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Due Superpiedi Quasi Piatti film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura

ANNO: 1977

REGIA: Enzo Barboni

CAST: Terence Hill, Bud Spencer, Laura Gemser, David Huddleston, Luciano Catenacci

DURATA: 112 Minuti

I Due Superpiedi Quasi Piatti film stasera in tv: trama

Al porto di Miami si incontrano due scaricatori, Wilbur Walsh (Bud Spencer) e Matt Kirby (Terence Hill) entrambi alla ricerca di un lavoro. Ma nonostante la buona volontà ogni buon proposito è destinato a svanire in fretta perché il lavoro non arriva. I due allora decidono di rapinare l’ufficio amministrativo di un supermarket ma commettono un grave errore e sbagliano obiettivo. Si trovano nientemeno che nell’ufficio di reclutamento della polizia. A quel punto sono costretti a fingere di essere due aspiranti poliziotti pronti ad arruolarsi e a sostenere il corso di venti settimane. Cercano in ogni modo di farsi cacciare dal corso, ma ogni tentativo è vano. Diventeranno poliziotti veri e dovranno risolvere con le loro maniere un po’ rozze affrontare il loro primo caso di omicidio..

I Due Superpiedi Quasi Piatti film stasera in tv: curiosità

Si tratta del nono film dei 16 interpretati dalla coppia cult formata da Bud Spencer e Terence Hill.

In una scena della pellicola, quando Wilbur e Matt mangiano un panino, si sente la canzone Angels and Beans, tema principale di Anche gli angeli mangiano fagioli.

Il main theme della colonna sonora del film è stato riusato anni dopo in una scena di Banana Joe.

I Due Superpiedi Quasi Piatti streaming

I Due Superpiedi Quasi Piatti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Due Superpiedi Quasi Piatti film stasera in tv: trailer

