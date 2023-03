Mare Fuori 3 sesta puntata: trama e anticipazioni 22 marzo 2023

MARE FUORI 3 SESTA PUNTATA. Mercoledì 22 marzo 2023 torna su Rai 2 la terza stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mare Fuori 3 quinta puntata: trama e anticipazioni 22 marzo 2023

Mare Fuori 3 quinta puntata – episodio 11 Un’amicizia è per sempre. Edoardo è in pericolo di vita e questa volta potrebbe non farcela. Carmela sospetta di Don Salvatore e cerca conferma in Rosa. L’amica di una vita la accusa di ingratitudine. Intanto Teresa arriva nell’ospedale dove è ricoverato Edoardo e offre il suo aiuto per poterlo salvare. Kubra ora che conosce la verità su Beppe e sua madre vuole affrontare l’educatore. Silvia ottiene l’ordine di scarcerazione immediato. Alfredo ha mantenuto la sua promessa, chissà se lo farà anche quando la ragazza sarà fuori.. Rosa si dibatte tra l’amore per Carmine e quello per suo padre. Chi vincerà tra i due?

Mare Fuori 3 quinta puntata: trama e anticipazioni 22 marzo 2023

Mare Fuori 3 quinta puntata – episodio 12 La scelta. Finale di stagione. Carmine riesce a passare un biglietto a Rosa che furtiva lo nasconde subito. Per Liz è arrivato il momento di pagare per l’aiuto che ha dato ad Edoardo. Il ragazzo intanto lotta tra la vita e la morte mentre Teresa e Carmela hanno un duro scontro. Cucciolo fa sogni di gloria nel caso Edoardo non riesca a sopravvivere. Tra Beppe e Kubra c’è il confronto definitivo. Tra Cardiotrap e Giulia c’è un animato incontro riguardante il pezzo che il ragazzo ha scritto. Per Filippo è arrivato il momento dei saluti. Carmine parla con la madre riguardo i suoi sentimenti per Rosa. Una nuova ragazza misteriosa arriva in IPM.

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mare Fuori sui social

Per commentare in diretta la serie tv Mare Fuori basta andare sull’hashtag ufficiale #MareFuori, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Mare Fuori e le altre serie tv del momento segui le nostre pagine Facebook:

Mare Fuori: link utili