G.I. Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv 24 marzo: trama, curiosità, streaming

G.I. Joe La Nascita dei Cobra è il film stasera in tv venerdì 24 marzo 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

G.I. Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: G.I. Joe: The Rise of Cobra

USCITO IL: 11 settembre 2009

GENERE: Azione, Avventura

ANNO: 2009

REGIA: Stephen Sommers

CAST: Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Ray Park

DURATA: 118 Minuti

G.I. Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv: trama

Siamo in un prossimo futuro. G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity) è una task force internazionale anti-terrorismo con sede a New York che deve lottare contro un’organizzazione internazionale nota come COBRA. La super squadra agirà in ogni parte del mondo dalle montagne del centro Asia, ai deserti egiziani, attraverso le affollate strade di Parigi fino ai ghiacci del Polo Nord. Un’avventura senza sosta, in cui la tecnologia di ultima generazione e il più sofisticato equipaggiamento militare saranno impiegati per combattere il pericoloso trafficante d’armi DESTRO ed evitare che COBRA getti il mondo nel caos.

G.I. Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv: curiosità

Il film porta al cinema e in live action i celebri giocattoli della Hasbro.

Rachel Nichols e Sienna Miller si sono ferite entrambe durante le riprese del combattimento tra Scarlett e La Baronessa.

Dennis Quaid ha accettato il ruolo del General Hawk dopo l’insistenza di suo figlio, un fan di G.I. Joe.

Il film ha incassato 302 milioni di dollari in tutto il mondo di cui 150 milioni negli USA.

Nel 2013 è uscito il sequel del film intitolato G.I. Joe – La vendetta.

G.I. Joe La Nascita dei Cobra streaming

G.I. Joe La Nascita dei Cobra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

G.I. Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili